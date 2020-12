Philipp Mickenbecker gibt seinen Abonnenten ein trauriges Update in Bezug auf seine Krebserkrankung. Der YouTuber des Kanals The Real Life Guys kämpft aktuell zum dritten Mal gegen einen bösartigen Tumor in seinem Körper. Dieses Mal steckt der Übeltäter in der Brust des 23-Jährigen und droht, sein Herz zu beeinträchtigen. Eine Heilung ist aus medizinischer Sicht extrem unwahrscheinlich. In einem neuen YouTube-Video teilt Philipp seiner Community mit, dass sein Tumor auch noch gewachsen ist: "Die Beule ist deutlich größer geworden. Ich spüre das auch, weil es einen ziemlichen Druck ausübt auf meinen ganzen Brustkorb."

