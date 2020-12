Paris Hilton (39) lässt sich in Sachen Festtagsmode nicht lumpen! Die Reality-TV-Ikone ist unter anderem für ihren extravaganten Kleidungsstil bekannt. Auch nach Jahrzehnten im Showgeschäft überrascht sie ihre Fans immer wieder mit gewagten Kreationen und schreckt oftmals auch vor jeder Menge Pink und Glitzer nicht zurück. Doch zu Weihnachten legte die Hotelerbin jetzt noch eine ordentliche Schippe drauf – ein Christmas-Look war der Unternehmerin nicht genug: Paris trug an Weihnachten ganze fünf Outfits!

Auf Instagram veröffentlichte Paris einen Einblick in ihre Festtagsgarderobe. "Ich konnte mich nicht für ein Festtags-Outfit entscheiden, deswegen habe ich fünf getragen!", kündigte das Model an und zeigte die verschiedenen Looks in einem zusammengeschnittenen Video. Offenbar setzte die Beauty zum diesjährigen Fest auf Rot, denn die meisten ihrer Kleider waren passend zu Weihnachten in entsprechenden Farbnuancen gehalten.

Einen besonderen Leckerbissen präsentierte Paris ihren Fans mit ihrem letzten Look. Sie öffnete einen roten Mantel, unter dem ihre heiße Unterwäsche hervorblitzt. Von diesem Anblick war ihre Community offenbar am meisten angetan: Als die 39-Jährige ihre Follower dazu aufrief, ihren Lieblingslook zu wählen, stimmten viele für Paris als sexy Dessous-Santa ab. Welches Outfit gefällt euch am besten? Teilt eure Meinung in der Umfrage mit!

Instagram / parishilton Paris Hilton

Instagram / parishilton Paris Hilton im Dezember 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton, It-Girl

Instagram / parishilton Paris Hilton, Dezember 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton, Model

