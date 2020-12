Hafthor Julius Björnsson (32) isst täglich vor Wettkämpfen so viel wie vier erwachsene Männer! Der Schauspieler wurde hierzulande vor allem durch seine Rolle des Bergs in Game of Thrones bekannt – abseits der Leinwand feierte der Isländer allerdings schon sportliche Erfolge! So stellte der Familienvater unter anderem einen Rekord im Gewichtheben auf: 501 Kilogramm kann er anheben. Um das alles zu schaffen, muss er am Tag viel Essen zu sich nehmen. In einem YouTube-Video gab der 32-Jährige nun einen Einblick in seinen Speiseplan, der aus insgesamt sechs Mahlzeiten und unglaublichen 10.000 Kalorien besteht. Schon morgens geht es mit sechs Eiern, dutzendweise Bacon-Streifen und Toasts los. "Ich fühle mich gut, ich mache das schon seit vielen Jahren, also ist es nicht so schwierig für mich", gibt Hafthor im Clip preis.

