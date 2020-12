Shermine Shahrivar (38) packt über ihr Sexleben aus! Die Miss Europe von 2005 hat ein Buch geschrieben, in dem sie autobiografisch von Ex-Beziehungen zu den falschen Männern erzählt, aber auch, wie sich ihr Leben verändert habe, seit sie Mutter der mittlerweile siebenjährigen Daliah geworden ist. Ein Kapitel ist allerdings ausschließlich dem Liebesspiel gewidmet – und Shermine nimmt kein Blatt vor den Mund: Erst mit 30 Jahren habe sie das Selbstbewusstsein für guten Sex entwickelt!

"Mit 20 hatte ich eher Sex für die Männer und ab 30 für mich selbst. Ich habe mich nie wohler in meiner Haut gefühlt als heute", stellte das Model jetzt im Interview mit Bild am Sonntag über sich fest. Es habe Erfahrung gebraucht und das Erkennen ihrer selbst, damit sie beim Thema Sexualität ein gewisses Selbstbewusstsein habe entwickeln können, das man ihrer Meinung nach mit 20 noch nicht haben könne. Die mit der Zeit gewonnene Selbstsicherheit könne sie jedem nur empfehlen, verriet sie lachend weiter im Gespräch.

Als wäre es die gebürtige Iranerin nicht eh schon gewesen – jetzt ist sie noch wählerischer geworden, was ihre Partner angeht: "Ich passe genau auf, welche Männer ich überhaupt an mich heranlasse – weil ich sie ja nicht nur in mein, sondern irgendwann auch in das Leben meiner Tochter lassen würde." Und das ist nicht das Einzige, das sich für Deliah nun in ihrem Leben geändert hat, denn sie habe das Leben voller Partys und Sorglosigkeit hinter sich gelassen. "Weil ich als alleinerziehende Mutter plötzlich nicht mehr reingepasst habe. Ich war abends eben meist zu Hause", erinnert Shermine sich schließlich.

Instagram / shermineshahrivar Shermine Shahrivar, Model

Instagram / shermineshahrivar Shermine Shahrivar im Oktober 2020

Instagram / shermineshahrivar Shermine Shahrivar mit ihrer Tochter Aurelia Dahlia

