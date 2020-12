Milka Loff Fernandes (40) wird für ihr natürliches Aussagen heftig kritisiert! Während die ehemalige VIVA-Moderatorin für ihren Job im Rampenlicht regelmäßig geschminkt wird, verzichtet sie in ihrer Freizeit auf Mascara, Puder und Co. Für ihren No-Make-up-Look wurde die gebürtige Hamburgerin jetzt zur Rede gestellt, wie sie ihren Fans via Instagram erzählte: "Gerade so ein Ding ins Gesicht gesagt bekommen, wie ‘Milka, warum siehst du in deinem Alltag nicht gut aus?'" Dabei ist Milka mit ihrem Verzicht auf Schminkprodukte nicht allein – auch zahlreiche andere Promidamen setzen auf ein ungeschminktes Auftreten.

