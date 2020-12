In ihrer Beziehung haben Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) ein ganz schönes Tempo drauf. Im Oktober gaben die ehemalige Bachelorette und der frühere Kuppelshow-Kandidat öffentlich ihre Beziehung bekannt. Mitte Dezember beglückten sie ihre Fans mit einer weiteren frohen Botschaft: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und als wäre das noch nicht Happy End genug, gaben sie gerade erst bekannt, dass sie sich verlobt haben! "Das Einzige, was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname", freute sich Johannes auf Instagram.

