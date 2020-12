Bestimmte Sex and the City das Leben von Kim Cattrall (64)? 1988 flimmerte die erste Episode der Kultserie um die vier Frauen aus New York und der Suche nach der Liebe über die TV-Bildschirme. Auch Kim feierte mit ihrer Rolle als selbstbewusste Samantha Jones ihren Durchbruch als Schauspielerin. Offen wie nie zuvor redete die Blondine über das damals oft noch tabuisierte Thema Sex. Doch wegen ihrer Karriere traf Kim eine folgenschwere Entscheidung.

Im Podcast "Women’s Prize For Fiction" offenbart die Darstellerin, dass sie zum Serienstart darüber nachdachte, ein Baby zu bekommen. Sie hatte gerade den Musiker Mark Levinson geheiratet. Die Entscheidung, ob sie Kinder haben würden oder nicht, wäre riesig gewesen. Doch leider glaubte sie nicht, Show und Nachwuchs miteinander vereinen zu können. Die Drehtage wären teilweise sogar 19 Stunden lang gewesen, sodass sie und ihr Partner kaum Zeit für Zärtlichkeiten gehabt hätten. "Und ich dachte nur, dass ich eine Entscheidung treffen muss, um mich wohlzufühlen. Und ich liebe es, zu arbeiten, meine Arbeit war der Schlüssel für meine Unabhängigkeit, meine Freiheit und meine Ausbildung", fasst der Filmstar zusammen.

Zudem habe ihr Alter von 41 Jahren eine wichtige Rolle gespielt. "Ich wäre möglicherweise nicht in der Lage gewesen, eine Schwangerschaft aufrecht zu erhalten", gesteht Kim. Zudem machte sie sich damals Sorgen um weitere Rollenangebote, um die sie mit jüngeren Frauen hätte konkurrieren müssen. Trotz dieses großen Verzichts sei es eine besondere Zeit bei "Sex and the City" gewesen, auf die sie gerne zurückblicke, verrät sie dem People-Magazin.

United Archives GmbH Kim Cattrall als Samantha Jones in "Sex and the City"

Getty Images Kim Cattrall und ihr Mann Mark Levinson im Jahr 2002

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Darstellerin

