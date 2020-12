Joelina Drews (25) bringt ihre Fans um den Verstand! Dass sich die Tochter des Schlagersängers Jürgen Drews (75) in ihren Musikvideos und ihm Netz gerne mal etwas freizügiger zeigt, ist kein Geheimnis mehr. So setzt sie ihren Körper beispielsweise mit tief ausgeschnittenen Tops oder kurzen Röcken in Szene. An Weihnachten hat die Sängerin aber noch einmal einen oben drauf gelegt – und sich in einem knappen Leder-Outift präsentiert!

Auf Instagram veröffentlichte die 25-Jährige zwei Bilder, auf denen sie ein schwarzes, kurz geschnittenes Lack- und Lederkleid und Overknee-Stiefel trägt. Auf dem einen Foto hält sie eine Peitsche in der Hand, auf dem anderen schaut sie mit einem lasziven Blick in die Kamera. "Spielst du mit mir, spiel ich mit dir", schrieb die Berlinerin dazu.

Joelinas Fans sind von diesem Anblick ganz aus dem Häuschen. Sie versahen den Post mit zahlreichen Flammen-Emojis. Einer von ihnen schrieb zu den sexy Fotos: "Du bist echt heiß." Ein anderer kommentierte: "Wer ist denn da ungezogen?"

ActionPress Jolina und Jürgen Drews, Sänger

Instagram / joedybeats Joelina Drews im Dezember 2020 in Berlin

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Tochter von Jürgen Drews

