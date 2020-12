An diese Szenen werden sich die Bridgerton-Fans wohl immer erinnern! Die Netflix-Serie begeistert aktuell die User der Streamingplattform. In der US-Produktion geht es um die Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert – und dabei geht es heiß her. Wilde Sexszenen sind in beinahe jeder Folge zu finden, in einer Episode sieht man der Protagonistin Daphne sogar beim Masturbieren zu. Ob es der Darstellerin Phoebe Dynevor (25) wohl unangenehm war, solche Sequenzen zu spielen?

Im Interview mit Refinery29 erklärte die Schauspielerin, dass die allererste Aufnahme, die sie für "Bridgerton" gedreht hatte, direkt eine Sexszene gewesen sei – sie wäre jedoch sehr gut darauf vorbereitet worden und hätte ihren Partner Regé-Jean Page vorher gut kennengelernt. Deswegen sei es nicht peinlich oder unangenehm gewesen. "Es sind intensive Szenen. Sie sind komplett choreografiert und brauchen eine Weile. Und es ist auch sehr anstrengend. Es ist eine ziemliche Herausforderung, aber wir haben uns total sicher gefühlt!", schwärmte Phoebe.

Die Britin verriet zudem, dass sie und Regé-Jean eine Intimitätskoordinatorin am Set gehabt hätte, um die Sequenzen, in denen es zur Sache geht, so realistisch wie möglich darzustellen. Das sei nämlich gar nicht so leicht gewesen – schließlich ist Phoebes Charakter Daphne in der Serie sexuell vollkommen unerfahren. "Wir wollten wirklich zeigen, dass sie keine Ahnung hat, was sie tut!", schilderte die 25-Jährige.

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Premiere von "Snatch", März 2017

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor als Daphne in "Bridgerton"

