2020 hatte für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (29) einige Hürden auf Lager. Ein Rechtsstreit mit Oliver Pocher (42), zwei Trennungen und die Arbeiten an ihrem ersten eigenen Laden hielten die zweifache Mutter auf Trab. Trotzdem ließ sich Anne aber nie unterkriegen. "Das war alles nicht ganz so einfach. Aber auch das habe ich überstanden und eine positive Sache daraus gezogen: Ich bin noch stärker geworden jetzt", erklärte sie im Promiflash-Interview. Sie kann es kaum erwarten, was 2021 für sie bereit hält.

