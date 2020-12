Eigentlich sollte Antonia ihren Platz auf Wolke sieben genießen können – eigentlich! Die diesjährige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin leidet seit Neuestem unter schlimmen Albträumen, die sich Nacht für Nacht vor ihrem inneren Auge abspielen. Eine kräftezehrende Situation für die Liebste von TV-Bauer Patrick. Vor allem, weil Antonia durch die wiederkehrenden Szenen ganz unruhig schläft. Doch was ist es, das in ihrem Unterbewusstsein sein Unwesen treibt?

Auf einem Selfie in ihrer Instagram-Story macht Antonia einen ziemlich müden Eindruck. Das Foto kommentiert sie mit "Fick und fertig", eine Anspielung auf den Kultspruch von "Bauer sucht Frau"-Ikone Narumol, die 2009 an der ländlichen Kuppelshow teilnahm. "Ich schlafe zurzeit so ekelhaft", gibt Antonia des Weiteren preis und verrät, was zu ihren unruhigen Nächten führt: "Ich träume nur noch von Hatern, Neidern und Nichtsgönnern, die mir tagtäglich auf die Eierstöcke gehen."

Antonia bekam von Anfang an starken Gegenwind. Viele User im Netz zweifeln noch immer an ihren Absichten und meinen, die Kosmetikerin sei nur auf Fame aus. Kritik, die Antonia nicht einfach so auf sich sitzen lässt: "Wenn ihr mich nicht mögt, dann entfolgt mir bitte", machte sie neulich ihren Gegnern eine deutliche Ansage.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2019

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick auf dem Staffelberg

Instagram / antonia_hemmer Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

