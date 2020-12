Beschert uns Kate Beckinsale (47) vielleicht den lustigsten Jahresabschluss? Die Schauspielerin ist aus Filmen wie "Anklage: Mord – Im Namen der Wahrheit " oder "Love & Friendship" bekannt. Auf Social Media zeigt sich die Britin gerne von ihrer lustigen Seite und sorgt bei ihren Followern für Lacher: So auch mit ihrem neuesten Post. Kate präsentierte, was sie im letzten Jahr zu dieser Zeit so trieb – und das ist eindeutig nichts Alltägliches.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie Kate Tequila aus einer Eisstatue trinkt: Allerdings nicht – wie sich vielleicht vermuten lässt – aus dem Bauchnabel, sondern aus dem Hinterteil der Figur. Die Leute um sie herum können ihren Augen kaum trauen. Zu dem Post schrieb die 47-Jährige: "Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung – Tequila aus einem Arsch aus Eis zu trinken – gemacht habe, bevor das Coronavirus kam. [...] Sonst würde ich mich bis heute fragen, ob das überhaupt mein Ding wäre."

Vor wenigen Wochen begeisterte die Schauspielerin ihre Fans noch in einem heißen Bade-Outfit: Auf Instagram präsentierte sie sich in einem knappen Bikini. "Du siehst umwerfend aus", schrieben viele ihrer Follower und lobten Kate für ihre Figur.

Instagram / katebeckinsale Schauspielerin Kate Beckinsale

Getty Images Kate Beckinsale mit Gesichtsmaske

Getty Images Kate Beckinsale bei den Giuld-Awards, 2020

