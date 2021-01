Julian Evangelos (28) hat genug! Immer wieder raten Fans dem ehemaligen Temptation Island V.I.P-Kandidaten dazu, sich von seiner Partnerin Stephanie Schmitz (26) zu trennen. Der Grund: Sie möchte keine Kinder, Julian hingegen kann sich Nachwuchs schon vorstellen. Mit klaren Worten richtete sich der Influencer in seiner Instagram-Story jetzt an die kritischen Stimmen – und nahm seine Liebste in Schutz: "Bitte hört auf, Stephi dafür zu kritisieren, dass sie keine Kinder will! Das ist absurd, das ist ihr Leben, das ist unser Leben."

