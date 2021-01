Hier können es Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit Sicherheit gut aushalten. Die YouTuber sind vor wenigen Wochen in ihrer neuen Heimat Dubai angekommen und nun damit beschäftigt, sich häuslich einzurichten. In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal lassen sie ihre Community am Einzug in ihr neues Zuhause teilhaben – und zwar mit einer Roomtour. Neben einem großen Garten und Pool besticht das Luxusanwesen vor allem durch eine riesige Dachterrasse.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de