Dieses Feature sorgt für Gesprächsstoff! Elif (28) startete nach ihrer Popstars-Teilnahme als Solokünstlerin durch. Ihr Album "Nacht" veröffentlichte sie dieses Jahr und thematisierte darauf auch ernstere Themen wie zum Beispiel ihren Glauben. Nun hat sie öffentlich gemacht, dass sie einen Song zusammen mit Katja Krasavice (24) für deren neues Album "Eure Mami" aufgenommen hat. Nicht jeder scheint sich über die Neuigkeit zu freuen: Einige Fans äußerten sich nun negativ über Elifs und Katjas Kollaboration im Netz!

Auf Instagram posteten die "Alles Helal"-Interpretin und Katja jeweils auf ihren Social Media-Profilen das Cover des Features namens "Highway" und gaben somit bekannt, dass sie einen gemeinsamen Song veröffentlichen werden. Ihre Rap-Kollegin Shirin David (25) zeigte sich begeistert von den News, doch einige Follower verfassten unschöne Kommentare. "Bitte nicht" und "Elif hat sich verkauft an die talentlosen Mainstream-Nichtskönner", heißt es beispielsweise unter dem Beitrag.

Jedoch verteidigten auch manche Anhänger die Zusammenarbeit: "Alles Helal", schrieb eine Userin zu dem Posting. Übersetzt heißt das so viel wie "alles ist erlaubt" und spielt damit nicht nur auf Elifs Song an, sondern auch darauf, dass die Sängerin alles machen dürfe, worauf sie Lust hat. Was haltet ihr von der Kollaboration? Stimmt unten ab!

Instagram / elifmusic Elif, Sängerin

Instagram / elifmusic Elif, Sängerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTube-Legende



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de