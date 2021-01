Warum ist es bei Laura Morante (30) und Mike Heiter (28) immer wieder zu Trennungen gekommen? Seit wenigen Wochen sind die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin und der einstige Love Island-Kandidat ein Paar – allerdings nicht zum ersten, sondern zum fünften Mal. Von 2011 bis 2016 gaben sie ihrer Liebe vier Anläufe. Doch die Beziehung zerbrach immer wieder. "Wir waren einfach zu unreif früher und ich war halt einer, der sehr besitzergreifend war", erklärte Mike als Grund für das wiederkehrende Liebes-Aus im Promiflash-Interview an.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de