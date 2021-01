Dieser The Biggest Loser-Kandidat geht seinen Mitstreitern jetzt schon gewaltig auf den Geist! Im Dezember 2020 war endlich angekündigt worden, dass die neue Staffel der erfolgreichen Abnehm-Show noch in der ersten Januarwoche 2021 starten wird. Heute war es dann so weit: 30 Bewerber und Bewerberinnen legten sich bei einer Vorab-Challenge ins Zeug, um bei dem Bootcamp dabei sein zu dürfen – einer übertrieb es in den Augen der restlichen Teilnehmer dabei jedoch gewaltig!

"The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss (40) forderte die Kandidaten gleich zum Staffelauftakt zu einem Wettrennen auf: Sie mussten so schnell wie möglich über einen ein Kilometer langen Steg laufen und sich am Ziel eines der wenigen T-Shirts schnappen, die stellvertretend für eine Show-Teilnahme standen. Teilnehmer Gianluca machte dabei kurzen Prozess und schubste die anderen Läufer nicht nur aus dem Weg – er soll Cindy außerdem beleidigt und ihr gesagt haben: "Sprint los oder ich bums deinen fetten Arsch weg!"

Der 22-Jährige schaffte es so tatsächlich, eines der Shirts zu ergattern und war sich nach dem Rennen keiner Schuld bewusst: "Am Anfang bin ich halt ein schneller Sprinter und ich wollte einfach durch diese Mauer und dann ist es mir wirklich egal, wer oder was da kommt", so Gianluca. Auch nachdem sein Kollege Christoffer ihn später noch einmal auf den Vorfall angesprochen hatte, zeigte er sich noch völlig uneinsichtig und spielte sich in der Gruppe so ins Aus.

Während die restlichen Kandidaten nun offenbar schon genug von ihrem extrem ehrgeizigen Mitstreiter haben, nimmt Trainer Ramin Abtin (48) ihn in einem Bild-Interview jedoch in Schutz: "Gianluca muss sich noch zurechtfinden und sich den Gegebenheiten und Herausforderungen, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, stellen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man, ohne es böse zu meinen, über das Ziel hinaus schießt."

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidat Gianluca

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidatin Cindy

Getty Images Christine Theiss, Sportlerin

Instagram / raminabtin Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Trainer

