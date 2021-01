In wenigen Tagen geht Claudia Obert (59) auf Flirtkurs – aber ist für sie der Mr. Right überhaupt dabei? Schon am 7. Januar startet auf Joyn PLUS+ die neue Datingshow Claudias House of Love, in der die Society-Lady auf zehn knackige Herren treffen wird, die ihr Herz erobern wollen. Promiflash hatte schon vor der Premiere des Formats die Gelegenheit, mit der Champagner-Liebhaberin über ihre ersten Rendezvous-Schritte im TV zu plaudern – und dabei verriet sie schon mal, was sie von der bunten Testosteronmischung so denkt!

Von 24 bis 74 Jahren ist unter den "Claudias House of Love"-Herren alles mit dabei! Doch wie steht die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin zu dem Haufen? Im Promiflash-Interview kurz vor Ausstrahlung erklärte die Boutique-Besitzerin gelassen: "Vielleicht waren nicht gleich alle zehn so sexy, aber es waren auf jeden Fall interessante Charaktere!" Ob man der Luxusdame wohl schon in der ersten Folge ansehen wird, wer ihr es vielleicht besonders angetan hat?

Sorgen hat sich Claudia jedenfalls nicht gemacht, dass ihr vielleicht gar keiner der zehn Herren der Schöpfung gefallen könnte. Damit habe sie nämlich noch nie ein Problem gehabt: "Ich muss sagen, wenn ich früher jeden Abend in Hamburg in den Club Die Insel bin, hatte ich immer Glück, mir gefiel immer einer", stellte sie klar. Mehr wollte die Reality-Diva allerdings noch nicht verraten.

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021 bei Joyn PLUS+ (Start mit einer Doppelfolge, die weiteren sechs Folgen laufen immer donnerstags).

© Joyn Mario Kleinermanns, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

© Joyn Nikolai, "Claudias House of Love"-Teilnehmer

