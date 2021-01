Gerda Lewis (28) weint sich im Netz die Augen aus – wegen Oliver Pocher (42)! Der Comedian genießt es förmlich, die Handlungen der Influencerin zu analysieren und kritisieren: Erst zuletzt schoss der Hannoveraner wegen eines Schnee-Fotos hart gegen die Bachelorette von 2019 und warf ihr vor, ihre Follower förmlich dazu zu animieren, eine gefährliche Handlung nachzuahmen. Gerda kassierte daraufhin so heftige Hate-Nachrichten, dass sie in ihrer Instagram-Story in Tränen ausbrach: "Ich habe niemanden zu irgendwas angestiftet, ich wollte nie irgendwem irgendwas Böses! Was seid ihr für Menschen?", schluchzte die Blondine.

