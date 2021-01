Wird Claudia Obert (59) bei "Claudias House of Love" etwa alle Hemmungen fallen lassen? Die Unternehmerin sucht in der neuen Datingshow nach ihrem Traummann. Diese zehn Kandidaten kämpfen ab dem 7. Januar um das Herz der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin. Aber worauf müssen sich die Zuschauer gefasst machen? Im Promiflash-Interview verrät Claudia, wie weit sie mit ihren Singlemännern gehen will. Wird es etwa Sex vor laufenden Kameras geben?

"Spiel ohne Grenzen!", deutet die 59-Jährige gegenüber Promiflash an. Dem einen oder anderen Techtelmechtel scheint Claudia also nicht abgeneigt zu sein. Wie stark sie mit ihren Kandidaten aber tatsächlich auf Tuchfühlung gehen wird, davon müssen die Fans sich offenbar selbst ein Bild machen: "Da gehören ja immer zwei dazu. Ich habe ja immerhin zehn Stück zu verarzten."

Aber wie wichtig ist Claudia der körperliche Aspekt in einer Beziehung überhaupt? "Ich habe da keine Standards, wenn es mich überkommt, dann überkommt mich das. Wie mit dem Trinken, manchmal trinke ich ein Glas Champagner, manchmal siebzehn. Ich bin da völlig frei", erklärte sie. Freut ihr euch auf "Claudias House of Love"? Stimmt ab!

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021, immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, ehemalige "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin

© inmedia_ibiza Claudia Obert, Society-Lady

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Modeunternehmerin

