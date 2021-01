Seit knapp drei Monaten ist der Sohn von Nicki Minaj (38) auf der Welt – und wird schon jetzt in feinste Designerklamotten gehüllt! Das zeigen jetzt die allerersten Fotos des Babys auf Instagram. Mit Details zu ihrem Knirps hielt sich die Rapperin eigentlich bisher zurück, auch Wochen nach der Geburt ist beispielsweise sein Name nicht öffentlich bekannt. Umso erstaunlicher ist nun also die Bilderreihe des Wonneproppens, die seine Mama am 2. Januar veröffentlichte. Darauf ist nicht nur deutlich zu erkennen, dass er süße Pausbäckchen hat, sondern auch einen erlesenen Kleiderschrankinhalt. Nike-Schuhe, ein Gucci-Jogginganzug und ein Strampler aus dem Hause Fendi für sagenhafte 490 Euro kann er sein Eigen nennen. "Danke, dass du mich als deine Mama ausgesucht hast!", schreibt die 38-Jährige stolz dazu.

