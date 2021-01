Alles aus zwischen Domenico De Cicco (37) und Julia! Der Ex-Bachelorette-Kandidat und die Blondine gingen über zwei Jahre gemeinsamen durchs Leben und sind sogar Eltern einer kleinen Tochter. Doch seit rund einem Monat ist alles vorbei. Gegenüber Promiflash erklärt der 37-Jährige: "Wir sind in gewissen Situationen unterschiedlich. Das kannst du nicht von Anfang an wissen. Wir haben uns anders entwickelt. Wir haben gemerkt, dass wir nicht gemeinsam harmonieren und dass es besser für alle ist, wenn wir uns trennen." Ihr Kind wollen die zwei trotzdem zusammen großziehen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de