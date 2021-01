Cardi B (28) macht ernst: Sie sagt überschüssigen Lockdown- und Feiertagskilos den Kampf an! Keine Frage: Die Rapperin hat Hammerkurven, die sie gut und gerne in sozialen Netzwerken sowie in ihren Musikvideos zur Schau stellt. Doch die ganze Festtagsschlemmerei scheint für ihren Geschmack zu sehr auf die Hüften gegangen zu sein. Darum möchte Cardi 2021 jetzt mit einer strengen Diät beginnen.

In einem aktuellen Instagram-Post teilt Cardi mit: "Das wird die letzte Woche, in der ich alles esse, worauf ich Lust habe." Offenbar heißt es für die Mutter einer Tochter künftig: Appetit zügeln und einen konsequenten Ernährungsplan einhalten. Zu unwohl, ihren Body in Bikini zu präsentieren, fühlt sie sich allem Anschein nach allerdings noch nicht: Zur Diät-Ankündigung veröffentlicht die "WAP"-Interpretin einen sexy Schnappschuss, auf dem sie in einem pinkfarbenen Glitzer-Zweiteiler zu sehen ist.

Zugegeben: Mit Blick auf den stählernen Bauch und die straffen Beine fragen sich Cardis Follower wohl zurecht, wieso sie unbedingt abnehmen möchte. "Ich will, dass mein neues Jahr genauso gut aussieht wie du", lautet beispielsweise ein Kommentar unter dem Beitrag.

