Eigentlich hatte Pietro Lombardi (28) vor, mit neuer Energie ins neue Jahr zu starten – und eigentlich war der Sänger auf einem guten Weg. Am 15. Januar erscheint seine neue Single, für die vor einigen Tagen der Videodreh stattfand. Doch am Mittwochabend überraschte Pie seine Fans mit diesem Gesundheitsupdate. "Ich bin heute Morgen aufgestanden, hab so ein unwohles Körpergefühl gespürt, das ich so vorher noch nie gespürt habe. Und mein Bauch hat mir gesagt: Komm, mach mal einen Corona-Test und ich wurde leider auch positiv getestet", erklärte er in seiner Instagram-Story.

