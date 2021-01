Ergibt das eine explosive Mischung? Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir sind In Kombination mittlerweile bekannt für ständige Reibereien und heftige Auseinandersetzungen. Ob es da eine gute Idee ist, ein paar Tage ununterbrochen aufeinander zu hocken? Die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten befinden sich gerade gemeinsam in Georginas Wohnung in Dubai in Isolation, da sie Symptome des Coronavirus aufweist. "Ich hoffe jetzt einfach, das läuft gut mit uns beiden mit der Quarantäne, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen. Kubilay und ich reißen uns jetzt einfach zusammen", erklärt die TV-Beauty auf Instagram.

