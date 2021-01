Für Michael Wendler (48) ist nach dieser Aussage endgültig Schluss bei DSDS! Am Abend seines Debüts als Castingshow-Juror teilte der Wahlamerikaner einen geschmacklosen KZ-Vergleich in Bezug auf die aktuellen Corona-Maßnahmen in seiner Telegram-Gruppe. Als dieser Beitrag die Runde machte, forderten Tausende Zuschauer RTL auf, dem "Egal"-Interpreten spätestens jetzt nicht weiter eine Plattform zu bieten. Der Sender reagiert genau so: "Wir distanzieren uns klar und eindeutig von den aktuellen Äußerungen Michael Wendlers. Nach Beendigung der Zusammenarbeit im vergangenen Herbst wird er auch aus allen bereits fertig produzierten Folgen der Castingshow DSDS geschnitten", erklärten sie in einem Statement auf Instagram am Mittwochabend.

