Steht die Ehe von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) tatsächlich vor dem Aus? Schon länger kursieren Gerüchte, dass es zwischen den beiden Vierfach-Eltern kriselt. Nun scheint die Keeping up with the Kardashians-Beauty aber endgültig einen Schlussstrich ziehen zu wollen: Kim soll bereits eine Scheidungsanwältin haben. Wie ein Insider gegenüber People verriet, sei auch Kanye bewusst, dass die Scheidung nur noch eine Frage der Zeit ist.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de