Claudia Obert (59) ist in ihrem Element. Schon als sie im vergangenen Jahr bei Promis unter Palmen teilgenommen hatte, machte die Luxus-Lady deutlich: Sex ist für sie kein Tabu-Thema. Im Gegenteil – sie plauderte munter drauf los. In ihrer neuen Show Claudias House of Love beweist die Hamburgerin nun, dass sie ihren Worten auch Taten folgen lässt. Der erste Trailer zeigt: Claudia und ihre zehn Liebesanwärter leben so manche erotische Fantasie aus.

Zu Beginn von Folge eins auf der Streaming-Plattform Joyn bekommen die Zuschauer einen Vorgeschmack, was sie im Laufe der Staffel erwartet – und das ist definitiv FSK 16! Eine Szene zeigt, wie Claudia und einer ihrer Kandidatin sich im Bett auspeitschen. Eine weitere, wie sich die 59-Jährige Schokolade von den Oberschenkeln lecken lässt. Außerdem vergnügt sie sich mit einem der Männer in einer Schlammbadewanne und fordert ihn auf: "Massier mal meinen Hintern." Geknutscht wird natürlich auch – unter anderem mit dem Paradise Hotel-Gewinner Mario Kleinermanns. Das sind nur wenige der zahlreichen versexten Highlights.

Claudia scheint ihre Rolle in vollen Zügen zu genießen. "Es wird hier eine neue Religion gegründet. Eine Religion, die es einer Frau erlaubt, zehn Männer zu haben", kündigt sie zum Staffelstart an. Ihr House of Love beschreibt sie selbst als ihren Vergnügungspark. Doch dort erwartet sie nicht nur Spannung, Spiel und Spaß – es gibt auch Zoff und Tränen.

"Claudias House of Love" – immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn Claudia Obert und Kandidat Torsten in Folge eins von "Claudias House of Love"

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

© Joyn "Claudias House of Love"-Kandidat Claude und Claudia Obert

