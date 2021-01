Ist Elena Miras (28) nach der Trennung von Mike Heiter (28) wieder vergeben? Die einstige Love Island-Siegerin wurde in den vergangenen Wochen mehrfach mit einem unbekannten Mann gesichtet. An Silvester küsste sie ihn sogar. Ist der Bartträger der neue Mann an ihrer Seite? Gegenüber Bild gab sich die TV-Beauty nun bedeckt, verriet aber immerhin: "Man kann davon ausgehen, dass das ein besonderer Mann ist, ja."

