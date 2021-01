Hat sich The Weeknd sein Gesicht operieren lassen? In dem Musikvideo zu seinem neuen Song "Save Your Tears" zeigt sich der Sänger plötzlich total verändert: Seine Nase wirkt viel schmaler, seine Lippen aufgespritzt und seine Wangenknochen höher und ausgeprägter. Ob sich der Kanadier tatsächlich unters Messer gelegt hat, ist bislang unklar. Einige Fans vermuten in den Kommentaren unter dem YouTube-Clip jedoch, dass der 30-Jährige diesen Look nur vorübergehend angenommen hat, indem er spezielle Prothesen trug, die beispielsweise auch an Halloween gerne verwendet werden.

Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.

