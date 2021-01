Jetzt wurde es ihm wohl doch zu wild! Derzeit kursieren Spekulationen darüber, ob Kanye West (43) sich von seiner Ehefrau Kim Kardashian (40) scheiden lassen würde, weil er eine Affäre mit dem Beauty-YouTuber Jeffree Star (35) hatte. Die Vermutungen basieren zwar nicht auf handfesten Beweisen – jedoch hatte der Make-up-Guru selbst kürzlich noch eine Anspielung auf den Rapper gemacht. Nun scheint das Ganze jedoch aus dem Ruder gelaufen zu sein: Jeffree zog deshalb jetzt die Reißleine und erklärte jegliche Gerüchte für unwahr!

"Ich hab den dümmsten Scheiß meines Lebens gelesen", merkte der Webstar in seinem neuen YouTube-Video an. "Kanye und ich haben nie zusammen abgehangen und all das ist wirklich lächerlich", bezog der Tattoo-Fan daraufhin Stellung. Der Influencer sei aktuell single und habe nie mit dem "I Love It"-Interpreten geschlafen – außerdem möge er sehr große Männer [und Kanye ist nur etwa 1,75m groß]. Der ehemalige Sänger könne jedoch verstehen, warum die Leute die Gerüchte so witzig finden: Schließlich hätte er den Namen des Rappers in einem seiner früheren Songs genannt – viele sahen das wohl als Beweis für die vermeintliche Affäre!

Auch sein kürzlicher Umzug in den US-Bundesstaat Wyoming hat vermutlich nichts damit zu tun, dass Kanye dort eine Ferienwohnung besitzt. "Es ist sehr friedvoll und ruhig hier", erklärte der 35-Jährige seinen Neuanfang und kündigte im selben Atemzug an, bald ein Warenlager für seine Beauty-Marke Jeffree Star Cosmetics in seiner neuen Heimat aufmachen zu wollen.

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Beauty-YouTuber

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im US-Bundesstaat Wyoming, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de