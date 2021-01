Anne Wünsche (29) packte Ende Dezember kurzerhand ihre Koffer und reiste gemeinsam mit ihren Kids und einem guten Freund nach Lanzarote – und das trotz des deutschlandweiten Lockdowns. Die Entscheidung, gerade jetzt in Urlaub zu fliegen, kam bei einem Großteil ihrer Community nicht sonderlich gut an. Was folgte, war ein übler Shitstorm. Die Influencerin kann den Unmut zwar verstehen, doch dass die Situation so eskaliert ist, macht sie extrem fertig, wie sie bei Instagram verrät.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de