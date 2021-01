Auf dem Hof von Jungbauer Patrick ging es im vergangenen Jahr hoch her: Gleich drei Damen hatte der heiratswillige Landwirt eingeladen, um in der Show Bauer sucht Frau seine große Liebe zu treffen. Am Ende fand Kandidatin Antonia ihren Umweg in Patricks Herz. In dem erotischen Kalender einer oberfränkischen Brauerei ist sie nun in Dessous, Dirndl und sogar oben ohne zu sehen! Setzt sie ihr verzögertes Liebesglück mit dem heißen Foto-Shooting aufs Spiel?

Als Patrick im Livestream via Instagram auf den sexy Kalender seiner Herzensdame angesprochen wird, reagiert er ganz cool: "Ja, ich habe den Kalender. Ich hab den mir natürlich als erster bestellt." Er finde das Ergebnis sehr schön und habe auch gar kein Problem damit, dass sich Antonia auszieht, weil es ja sehr ästhetisch aussehe. "Sie hat den Körper dazu. Zwölf sinnliche Fotos. Wirklich sehr gelungen."

Kalender-Model Antonia freut sich über die Unterstützung ihres Partners: "Patrick hat sofort alle Bilder begutachtet. Er hat zum Glück kein Problem damit, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht." Hättet ihr Verständnis, wenn Patrick eifersüchtig wäre? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Fotograf Jonas Haid "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Antonia

Fotograf Jonas Haid Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Paar 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

