Ellie Goulding (34) lässt den Puls ihrer Fans in die Höhe schießen! Die 33-Jährige steht normalerweise auf der Bühne und das rund um den Globus. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist das momentan aber nicht möglich – und die Blondine scheint das Leben im Scheinwerferlicht zu vermissen. Im Netz teilte sie deshalb nun einige Schnappschüsse von früher: Auf einer Aufnahme präsentiert sich die Musikerin sogar oben ohne.

Ellie postete auf Instagram eine Fotoreihe – eine Sammlung aus privaten Schnappschüssen und Momenten auf der Bühne. Dabei fällt das erste Bild besonders ins Auge: Die "Love Me Like You Do"-Interpretin zeigt sich darauf oberkörperfrei in einem Backstagebereich. Ihre Brüste werden dabei nur von ihrem Arm verdeckt und an der linken Seite ihres Brustkorbs kommt Ellies Tattoo zum Vorschein. Den Post kommentierte die Sängerin mit den Worten: "Ein paar Bilder für euch. Ich hoffe, dass es allen gut geht!"

Erst vor Kurzem hatte die Britin bereits deutlich gemacht, wie sehr sie ihren Alltag als Sängerin vermisst. Sie hatte ein Schwarz-Weiß-Bild von sich während eines Konzerts veröffentlicht und wehmütig kommentiert: "Ich kann es gar nicht abwarten, euch alle wiederzusehen!"

Getty Images Ellie Goulding bei einem Konzert in New York

Instagram / elliegoulding Sängerin Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

