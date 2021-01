Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Seit mehreren Tagen waren Gerüchte kursiert, dass sich die Bauer sucht Frau-Teilnehmer Denise Munding und Nils Dwortzak verlobt haben – immerhin zeigten sie sich mit ziemlich verdächtigen Ringen im Netz. In einem gemeinsamen Instagram-Livestream sprachen die beiden jetzt endlich Klartext: "Ja, wir sind verlobt." Den Antrag machte Nils am Heiligabend, indem er den Ring in einer leeren Chipsdose unterm Tannenbaum versteckte. Damit konnte er Denise offenbar überzeugen: "Der Antrag war süß, aber ganz einfach."

