So heiß ist die baldige Dreifachmama Christina Milian (39)! Erst vor wenigen Wochen machte es die Sängerin offiziell: Nur zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes Isaiah ist sie erneut schwanger. Seitdem hält sich die Frau von Matt Pokora (35) mit weiteren Details zurück. So lässt sie ihre Fans im Dunkeln darüber, wann sie ihren Nachwuchs erwartet und welches Babygeschlecht es wird. Jetzt machte Christina ihrer Community allerdings eine Freude und teilte ein Bild von ihrem Babybauch im Netz!

Auf Instagram teilte die werdende Mutter zwei ziemlich laszive Schnappschüsse. Auf einem Holzstuhl setzt sie ihre gewölbte Körpermitte in einem kurzen Wollkleid in Szene. Daneben wünscht sie ihren Followern einen guten Start für 2021. Sie wolle so mit dem turbulenten letzten Jahr abschließen und sich auf die neuen Ziele, Hindernisse und Möglichkeiten fokussieren. "Mein Herz ist voller Liebe, ich bin glücklich, erfüllt, voller Glauben und stolz darauf, wohin mich das Leben geführt hat", kommentiert sie mit emotionalen Worten die Fotos.

Dass die Musikerin weiß, wie sie ihre Rundung sexy präsentieren kann, hat sie in der Vergangenheit schon häufiger bewiesen. Zuletzt postete sie Eindrücke aus dem gemeinsamen Familienurlaub auf Mauritius. In knappem Bikini genießt sie das türkisfarbene Wasser und hält ihre Babykugel in die Kamera.

Instagram / christinamilian Christina Milian und Matt Pokora, 2020

Instagram / christinamilian Christina Milian, Sängerin

Instagram / christinamilian Christina Milian auf Mauritius

