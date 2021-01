Kommen Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa nun tatsächlich wieder zusammen? Nachdem vor wenigen Tagen erst die Influencerin zugegeben hatte, noch Gefühle für ihren Verflossenen zu haben, zieht nun auch der Sänger nach. In einem Instagram-Livestream wird Pie von seinem Kumpel Filip Pavlovic (26) gefragt, ob er noch etwas für seine Ex empfinde. Die Reaktion des Musikers: "Ja, ich empfinde noch was für sie, ja."

