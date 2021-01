Sex and the City-Fans, aufgepasst – es gibt bald Nachschub! Seit einiger Zeit wurde spekuliert, ob die beliebte US-Serie über die vier New Yorker Freundinnen Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte eine Neuauflage bekommen könnte. 17 Jahre nach der letzten Folge lässt Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (55) die Herzen der Fans nun höherschlagen: Das Format kehrt tatsächlich zurück! Doch welche Schauspieler sind wieder dabei?

"Und genau so geht die Geschichte weiter", heißt es in einem neuen Instagram-Post der US-Amerikanerin. Den Post ziert sie mit dem Hashtag: "Sex and the City, das nächste Kapitel." Damit sind alle Zweifel aus dem Weg geräumt: Carrie kehrt zurück! Doch auch ihre drei besten Freundinnen? Cynthia Nixon (54) und Kristin Davis (55) teasern die neuen Folgen ebenfalls auf ihren Accounts an – doch auf der Seite von Kim Cattrall (64) ist nichts zu sehen.

Dass Kim eine Rückkehr ans Set ausschließt, ist aber schon seit einigen Wochen bekannt. Im Podcast "Women’s Prize for Fiction" erklärte sie im Dezember, dass sie froh gewesen sei, ihre Figur ad acta zu legen. Doch die Zeit, in der sie Sam, die selbstbewusste PR-Managerin verkörpert hatte, habe ihr trotz allem sehr viel Spaß gemacht.

