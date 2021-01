Sex and the City geht in die nächste Runde – doch ein Star wird fehlen! Sarah Jessica Parker (55) – die für die Erfolgsserie als Kolumnistin Carrie Bradshaw vor der Kamera gestanden hatte – gab zuletzt eine erfreuliche Neuigkeit bekannt: Die Geschichte rund um die Freundinnen Carrie, Charlotte (Kristin Davis, 55), Miranda (Cynthia Nixon, 54) und Samantha (Kim Cattrall, 64) wird demnächst in Form eines Reboots fortgesetzt – jedoch ohne die schlagfertige PR-Managerin Samantha. Aber warum spielt sie eigentlich nicht mit? Jetzt äußerte sich Sarah höchstpersönlich zu Kims Abwesenheit am Set...

Nachdem Sarah einen kurzen Trailer des "Sex and the City"-Reboots auf ihrem Instagram-Profil geteilt hatte, meldeten sich zahlreiche Fans in der Kommentarspalte zu Wort – und dabei wollten einige neugierige Supporter natürlich wissen, warum Kim nicht in den neuen Folgen zu sehen sein wird. "Sie können sich nicht leiden", vermutete ein Nutzer. Doch das ist offenbar nicht der Grund, denn Sarah stellte klar: "Nein, ich habe keine Abneigung gegen sie. Das habe ich nie gesagt – und würde ich auch nie tun." Die Figur Samantha sei hingegen einfach kein Teil dieser neuen Geschichte.

Ein weiterer Fan schüttete auf der Fotoplattform sein Herz aus und erklärte, dass er Samantha in den neuen Folgen vermissen werde – und diese Aussage nahm Sarah zum Anlass, ihre Haltung gegenüber ihrer Schauspielkollegin zu verdeutlichen. "Wir werden sie auch vermissen. Wir lieben sie sehr", betonte die 55-Jährige. Kim hat sich seit der Veröffentlichung des Trailers allerdings noch nicht zu dem neuen "Sex and the City"-Projekt geäußert.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon (von links) bei der Premiere von

Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Getty Images Sarah Jessica Parker im Mai 2019 in London

