Da dürfte Dieter Bohlen (66) garantiert kurz der Atem gestockt sein! Das Deutschland sucht den Superstar-Urgestein hatte sich in den vergangenen Jahren im Rahmen der beliebten Castingshow schon so einige absurde Auftritte ansehen müssen. Doch die Performance von Nikita Hans dürfte die skurrilen Darbietungen aus den vorherigen Staffeln sogar noch getoppt haben: Nikita trat bei DSDS gemeinsam mit seiner Sexpuppe Katja auf!

In der aktuellen DSDS-Folge trat Nikita nicht allein vor die Jury um Dieter, Maite Kelly (41) und Co. – er nahm seine Sexpuppe namens Katja mit zu seinem Castingshow-Auftritt. "Das ist meine seelische Unterstützung", stellte er das Sexspielzeug vor, bevor er Katja Krasavices (24) Song "Sex Tape" anstimmte. Nikitas Gesang kam bei den Juroren aber so gar nicht gut an – Dieter verbannte ihn von der Bühne: "Du hast keine Bewertung verdient."

Nicht nur die DSDS-Juroren waren von Nikitas Auftritt wenig begeistert – auch die Twitter-Community konnte der Performance keinen Gefallen abgewinnen. "Was läuft falsch bei dem?", "Ich bin für den Rest meines Lebens verstört" oder auch "Haben wir jetzt alles gesehen?", schrieben ein paar Nutzer auf der Nachrichtenplattform.

TVNOW / Stefan Gregorowius Nikita Hans mit seiner Sexpuppe Katja bei "Deutschland sucht den Superstar", 2021

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" im Jahr 2009

TVNOW / Stefan Gregorowius Nikita Hans bei DSDS, 2021

