Riverdale-Fans aufgepasst – der deutsche Trailer ist draußen und liefert erste aufregende Szenen! Nach der vierten Staffel starten am 21. Januar in Deutschland endlich die neuen Folgen der beliebten US-Serie. Ein Netflix-Teaser gibt erste Einblicke: So kommt es zwischen den Hauptdarstellern Betty (gespielt von Lili Reinhart, 24) und Archie (gespielt von KJ Apa, 23) zu einem innigen Kuss – und Archies Freundin Veronica (gespielt von Camila Mendes, 26) erfährt davon! Gleichzeitig tauchen neue Videokassetten mit unheimlichen Szenen auf. Wer ist bloß der Absender der gruseligen Aufnahmen – und muss womöglich sogar wieder jemand sterben?

