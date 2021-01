Mike Heiter (28) und Laura Morante (30) sind zum vierten Mal zusammen – doch warum klappte es damals nicht bei ihnen? Im Promiflash-Interview plauderten die Verliebten über ihre Beziehungsvergangenheit und klärten auf: "Wir waren halt zu unreif und dann ging das halt nicht so lange", meinte der Ex von Elena Miras (28). 2011 waren die beiden erstmals liiert, 2016 das letzte Mal für sechs Monate. Der Love Island-Hottie sieht das Liebesaus vor allem in seiner Eifersucht begründet: "Ich war halt einer, der besitzergreifend war. Das ist halt so einengend gewesen, glaube ich." Während die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ihre Freiheiten haben wollte und Bindungsängste hatte. Diese unterschiedlichen Charaktereigenschaften hätte das Paar damals blockiert.

