Vox geht im Februar in die Erotik-Offensive. Während andere Sender wie RTL2, RTL und Co. mit Formaten wie Naked Attraction oder Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies schon längst bewiesen haben, dass Sex in ihrem Programm kein Tabuthema ist, war Vox mit Kuppelformaten wie First Dates - Ein Tisch für zwei eher "unschuldig" unterwegs – bis jetzt: In wenigen Wochen geht eine brandneue Sendung an den Start und die verspricht jede Menge pikante Momente…

Am 8. Februar feiert "Lust oder Frust - Die Sexbox" um 22.15 Uhr TV-Premiere. Das Konzept der Show: Paare wollen ihren erotischen Horizont erweitern und Neues ausprobieren. "Einige von ihnen sind noch völlig unerfahren mit Sexspielzeug und 'speziellen' Techniken, andere haben schon etwas mehr experimentiert und sind neugierig auf noch mehr", heißt es in der Vox-Pressemitteilung. In 18 verschiedenen Geschenk-Boxen sollen die Männer und Frauen eventuell neue Vorlieben und Praktiken für sich entdecken. Danach geben sie im Interview direkt Feedback zu dem jeweiligen Schäferstündchen.

Über sechs Folgen lassen die fünf Paare die Fernsehzuschauer an ihrem "Sexperiment" teilhaben. Dabei könnten die Kandidaten kaum unterschiedlicher sein. Tanja (46) und ihr Sascha (48) sind beispielsweise schon seit 30 Jahren verheiratet und wollen nun, da ihre Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wieder etwas Pepp in ihre Ehe bringen. Natalia Osada (30) und ihr Verlobter Georgios (45) sind "erst" zweieinhalb Jahre liiert und haben eigentlich schon viele Toys ausprobiert.

TVNOW / Tresor TV Janis und Caro bei "Lust oder Frust - Die Sexbox"

TVNOW / Tresor TV Die "Lust oder Frust - Die Sexbox"-Kandidaten Sascha und Tanja

TVNOW / Tresor TV Natalia Osada mit ihrem Verlobten Jiorgos, Kandidaten bei "Lust oder Frust - Die Sexbox"

Was haltet ihr von dem Show-Konzept? 323 Stimmen 122 Klingt unterhaltsam, ich werde einschalten! 201 Puh, mich haut es nicht vom Hocker!



