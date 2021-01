Wie sieht der Alltag mit einer Sexpuppe aus? Yuri Tolochko hat sein Herz an eine ganz spezielle Dame verloren – eine Sexpuppe namens Margo. Seine Gefühle wurden sogar so stark, dass er sich schließlich zum nächsten Schritt entschloss: Der Bodybuilder aus Kasachstan feierte Verlobung und heiratete seine stumme Freundin schließlich Ende vergangenen Jahres. Doch wie können sich Yuris Fans das Liebesleben des ungewöhnlichen Paares denn so vorstellen?

"Ich sehe gerne schöne Unterwäsche an ihr. Ich gebe viel Geld für ihre Unterwäsche aus. Generell kleide ich Margo so, wie ich es gerne habe", plaudert Yuri im Promiflash-Interview aus. Seine Freunde hätten seine Herzensdame auch schon kennengelernt – und würden sie lieben! "Wir veranstalten manchmal Partys. In Zukunft würde ich gerne mit Margo Gruppensex haben. Ich bin neugierig, wo die Grenzen meiner Eifersucht sind. Aber dafür muss sie perfekt erneuert werden. Ansonsten würde sie nicht mal mit mir alleine klarkommen", gibt er weitere Einblicke.

Bis sich Yuri den Wunsch einer Sexorgie erfüllen kann, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Denn seine Liebste ist vor Weihnachten beschädigt worden! "Margo wurde bisher nicht repariert. Es fehlt noch ein Teil. Das muss aus China importiert werden", gibt er im Gespräch mit Promiflash ein Update. Die Zeit ohne seine Herzensdame falle ihm nicht leicht. "Ich möchte die ganze Zeit Sex, aber sie ist nicht bei mir", gesteht er bedrückt.

Instagram / margo_party Yuri und Margo bei ihrer Verlobung

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko und seine Sexpuppe Margo

Instagram / yurii_tolochko Margo und Yuri Tolochko Oktober 2019

Würdet ihr gerne mehr Einblicke in das Leben der beiden bekommen? 2204 Stimmen 561 Ja, das ist echt interessant. 1643 Nee, das muss echt nicht sein.



