Hat der Sextape-Skandal um Stephen Bear (31) jetzt etwa rechtliche Folgen? Dem britischen Reality-TV-Star werden von seiner Ex-Freundin Georgia Harrison schwere Vorwürfe gemacht: Die UK-Love Island-Beauty behauptet, er habe sie heimlich beim gemeinsamen Liebesspiel gefilmt und die Aufnahmen danach ohne Einverständnis im Netz verbreitet. Zwar bestreitet der 31-Jährige diese Tat bislang, doch jetzt muss er offenbar trotzdem mit Konsequenzen rechnet: Stephen wurde von der Polizei verhaftet!

Laut einem Bericht von Mirror sei Stephen – der inzwischen in Dubai lebt – anlässlich seines Geburtstages nach London geflogen. Am britischen Flughafen sei er dann jedoch von den Beamten festgenommen worden. "Der 31-jährige Mann aus Loughton wurde am 15. Januar wegen des Verdachts der Veröffentlichung von privaten sexuellen Fotos oder Filmen ohne Zustimmung verhaftet", erklärte ein Polizeisprecher.

Ob sich Stephen gegenüber den Beamten überhaupt zu dem Sextape-Skandal äußerte oder mit welchen konkreten Konsequenzen er im Falle der Schuld rechnen müsste, ist aber bislang nicht bekannt. "Er bleibt zur Befragung in Gewahrsam", lautet es seitens der Polizei zu dem weiteren Vorgehen.

