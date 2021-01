Wie geht es jetzt eigentlich für Laura Müller (20) weiter? Keine Frage: Durch den jüngsten Eklat um Michael Wendler (48) waren die letzten Wochen auch für seine Frau ziemlich turbulent! Nachdem der Schlagersänger im Oktober seinen Juryjob bei DSDS hingeschmissen hatte, ist das Ehepaar aus Deutschland regelrecht in die Vereinigten Staaten geflohen – und seitdem nicht wiedergekommen. Der Wendler will offenbar gar nicht mehr zurückkehren. Doch so wie es aussieht, muss Laura bald wieder nach Deutschland! Das deutete Comedian Oliver Pocher (42) jetzt in seinem Podcast "Die Pochers hier!" an. Da stellt sich natürlich die Frage: Wird sie danach überhaupt zu Michael nach Florida zurückkehren?

