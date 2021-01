Azealia Banks' Posts werden immer skurriler! Vor ein paar Tagen zeigte die Rapperin auf Social Media, wie sie ihre tote Katze Lucifer aus deren Grab ausbuddelte und danach in siedendem Wasser kochte. Ihre Follower reagierten schockiert darauf – die Kritik konnte die 29-Jährige jedoch nicht verstehen. Schließlich habe sie mit diesem Ritual ihr Haustier wieder zum Leben erwecken wollen. Nun teilte Azealia schon den nächsten Grusel-Post: Den Kiefer ihres Kätzchens möchte sie jetzt anscheinend als Ohrring tragen!

In ihrer Instagram-Story postete die US-Amerikanerin nun einen Clip, in dem sie den Kieferknochen des Stubentigers an ihr Ohr hält. "Titan-Katzenkiefer-Ohrmanschetten mit einem glatten [...] Perücken-Pony kombiniert? Das ist Muschi-haft. Das ist Mode", lauteten die wirren Zeilen, die die Musikerin dazu veröffentlichte. Ob sie die Überreste des Katers nun wirklich als Fashion-Statement verwenden wird oder ob der Post lediglich ein Scherz war, ist bislang nicht geklärt.

Auf Twitter scheinen die Nutzer aufgrund dieser Situation weiterhin aufgewühlt zu sein – auf der Kurznachrichten-Plattform finden sich zahlreiche fassungslose Kommentare. "2021 bis jetzt: Azealia Banks hat ihre Katze gekocht. Armie Hammer (34) ist ein Kannibale", fasste ein User dort die jüngsten Schock-Neuigkeiten aus der Promi-Welt zusammen. Auch der Hollywood-Liebling steht aktuell unter Beschuss: Er soll kannibalistische Interessen verfolgt haben!

Anzeige

Abrams/BFA/REX/Shutterstock Azealia Banks, Rapperin

Anzeige

Getty Images Azealia Banks im Juli 2014 in London

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de