Das war Phoebe Dynevor (25) dann wohl doch zu intim! Die britische Schauspielerin feierte in der Hauptrolle "Daphne" des Netflix-Hits Bridgerton unglaubliche Erfolge – die Serie über die Londoner Adelswelt des 19. Jahrhunderts wurde in kürzester Zeit zum absoluten Publikumsliebling. Logisch also, dass die Familie der 25-Jährigen mächtig stolz ist und mitfiebert – alle Szenen wollte Phoebe aber trotzdem nicht mit ihren Liebsten teilen!

Zwischen ihr und ihrem Co-Star Regé-Jean Page geht es zwischenzeitlich heiß her – das Duo heizt den Zuschauern mit reichlich erotischen Sexszenen ordentlich ein. Phoebes Familie allerdings sollte diese nicht unbedingt zu sehen bekommen, wie sie im Interview mit The Daily Star verriet. Daher spulte sie bei besagten Szenen stets vor, als sie mit ihrer Mutter Sally Dynevor ihre eigene schauspielerische Leistung begutachtete. "Ich musste dort sitzen und mit der Fernbedienung in höchster Alarmbereitschaft vorspulen.", erzählte sie.

Auch die Familie von Phoebes Leinwand-Liebhaber Regé-Jean bekam die Leidenschaftlichkeiten vor der Kamera nicht zu Gesicht – der Beau warnte seine Angehörigen vorab wegen der schlüpfrigen Szenen in der Serie vor.

