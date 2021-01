Katie Price (42) musste nun eine schwere Entscheidung treffen. Harvey (18), der älteste Sohn des einstigen Boxenluders, leidet am Prader-Willi-Syndrom. Die Genmutation sorgt bei dem Promi-Spross für verschiedene Erkrankungen wie zum Beispiel eine Niereninsuffizienz. Aufgrund seiner komplexen Bedürfnisse bedarf er besonderer Aufmerksamkeit und Pflege, weshalb seine Mutter jetzt einen Entschluss gefasst hat: Sie bringt den 18-Jährigen in einer Pflegeeinrichtung für betreutes Wohnen unter. "Es bricht mir das Herz. Ich will nicht, dass er denkt, ich wolle ihn loswerden", erzählt das TV-Gesicht gegenüber The Sun.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de