Heiß, heißer, Nicole Scherzinger (42)! Dass die Sängerin eine hammermäßige Figur hat, dürfte schon längst kein Geheimnis mehr sein – denn die Musikerin präsentiert ihren durchtrainierten Körper regelmäßig im Netz. Neben zahlreichen Work-outs darf aber auch eine Pause nicht zu kurz kommen: Derzeit gönnt sich die Beauty mit ihrem Partner Thom Evans (35) und ihrer Schwester eine Auszeit. Jetzt überraschte Nicole ihre Fans mit sexy Urlaubsgrüßen vom Strand!

Via Instagram brachte Nicole einige ihrer Follower nun regelrecht ins Schwärmen. In einem knappen lilafarbenen Bikini setzte die Pussycat Dolls-Frontfrau ihren Body vor atemberaubender Kulisse gekonnt in Szene: Während die gebürtige Hawaiianerin auf einer der Aufnahmen verführerisch in die Kamera lächelt, rekelt sie sich auf einem anderen Pic samt ihrer dunklen Wallemähne im Sand. Den Beitrag versah Nicole schlichtweg mit ein paar Zeilen aus Jimi Hendrix’ Song "Purple Haze".

Ihre Community ist von diesem Anblick jedenfalls äußerst angetan. “Du bist die schönste Meerjungfrau, die ich je gesehen habe!” und “Du siehst fantastisch aus!” lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare – darunter auch einige von anderen Promis. So darf sich die 42-Jährige beispielsweise über ein Kompliment von ihrer Freundin und Musiker-Kollegin Natasha Bedingfield (39) freuen. Die Künstlerin schrieb: “Klug und heiß!”

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Musikerin

Anzeige

Getty Images Natasha Bedingfield, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de